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محافظات

بعد موافقة رئيس الوزراء.. محافظ مطروح يعلن عن 3 أخبار سارة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:59 م
توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي - ارشيفية
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ايمن محمود

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  على حرص محافظة مطروح على تنفيذ  توجيهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقد امس عبر الفيديو كونفرانس بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن .

واضاف انه تم التنسيق على إزالة مخالفات البناء الجديدة  بالتنسيق وروساء المدن ومديرية الامن  بما يحقق الاستقرار فى هذا الملف الذى تهتم به الدولة  .

واشار ان  رئيس الوزراء وافق على بعض المطالب والتى كانت حلم للاهالى مثل توصيل الغاز الطبيعى لمدن الحمام والعلمين  والضبعة  بالأضافة الى رفع كفاة طريق سيوة .

واوضح انه سيتم العمل على  استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء المحافظة.

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