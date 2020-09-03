بعد موافقة رئيس الوزراء.. محافظ مطروح يعلن عن 3 أخبار سارة





أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على حرص محافظة مطروح على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقد امس عبر الفيديو كونفرانس بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن .





واضاف انه تم التنسيق على إزالة مخالفات البناء الجديدة بالتنسيق وروساء المدن ومديرية الامن بما يحقق الاستقرار فى هذا الملف الذى تهتم به الدولة .





واشار ان رئيس الوزراء وافق على بعض المطالب والتى كانت حلم للاهالى مثل توصيل الغاز الطبيعى لمدن الحمام والعلمين والضبعة بالأضافة الى رفع كفاة طريق سيوة .





واوضح انه سيتم العمل على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء المحافظة.



