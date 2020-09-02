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محافظات

مطروح تبحث إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين والمشروعات القومية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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ايمن محمود
بحثت محافظة مطروح أسس وضوابط إطلاق أسماء الشهداء  على المدارس والشوارع والميادين ، والمشروعات القومية، دون تكرار، وذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ووجه المحافظ بضرورة أن يكون الاسم موثقًا من وزارتى الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. بالإضافة إلى إلتزام إدارة الأحوال المدنية بتغيير أى محل إقامة بتلك الشوارع بالأسم الجديد .


كما  استعرضت نعمة حمدى مدير إدارة المجالس جدول أعمال المجلس.

وجرت مناقشة  زيادة قيمة كرتة المرور الحالية بعد تشكيل لجنة لدراسة الاسعار الاسترشادية بالمحافظات الاخرى ،والموافقة على طلب إنشاء وحدة محلية بأبو غليلة بمدينة برانى وفقا لتطابق الضوابط والشروط المعمول بها .

 كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى والاملاك والتخطيط العمرانى والتخطيط العمرانى ومجالس المدن المعنية لمعاينة إمكانية تنفيذ توسعات بمحطات المعالجة والروافع بمدن مرسى مطروح والنجيلة وبرانى ، وكذلك تشكيل لجنة من  جميع الجهات المعنية لتحديد الولايات على الاراضى المقترح تخصيصها لاقامة مدارس عليها لتقديم الخدمة  التعليمية والتيسير على الطلاب بها .

وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ مطروح على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بقرارات المجلس التنفيذى  للمحافظة للاسراع فى بحثها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ،  واللواء أشرف إبراهيم  السكرتير العام  والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديري المديريات والادارات المعنية .

مطروح تبحث إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين والمشروعات القومية
مطروح تبحث إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين والمشروعات القومية
مطروح تبحث إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين والمشروعات القومية
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