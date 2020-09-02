أنشطة ثقافية وفنية منوعة بقصر ثقافة مطروح

قدم قصر ثقافة مطروح بعض الانشطة الثقافية والفنية المنوعة ضمن برنامج صيف ٢٠٢٠ الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح.





حيث قدمت فرقة مطروح للمواهب على مسرح قصر ثقافة مطروح باقة من عروضها المميزة، و تضم الفرقة مجموعة من مواهب أبناء مطروح منهم فرح، منه، محمد عبدالمنعم والذين قدموا عدد من أغانى الزمن الجميل.









كما ألقى الشاعر الشاب معاذ مجموعة من القصائد، وذلك بحضور رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور .





استمر تقديم الأنشطة الثقافية والفنية بفرع الثقافة اونلاين، حيث قدم الشيخ انس حمدى محاضرة بعنوان "تنظيم الوقت" تحدث فيها عن كيف أن الإسلام حث على أهمية الوقت وأكد على ضرورة تقسيم الوقت لتحقيق أقصى استفادة ممكنه.





كما قدم نادى ادب مطروح أمسية ألقاها الدكتور محمود قنديل رئيس نادى ادب مطروح بعنوان "البناء الفنى للقصيدة" تحدث خلالها عن البناء الفنى للقصيدة والذى يعد نقطة فارقه بين الكلام العادى والقصائد ثم اختار قصيدة لاتخاذها نموذج وكانت للشاعر امل دنقل وهو من رواد الشعر المعاصر وعنوان القصيدة "من اوراق أبى نواس".





كما عقدت أمسية شعرية لنادى ادب بادية مطروح ألقى خلالها الشاعر عبدالعال قصيدة بعنوان "هاين" وهى قصيدة وطنية تحدث فيها عن دور الشعب المصرى فى مساندة الشعب الليبى فى أزمته.





كما عقدت محاضرة بقصر ثقافة مطروح بعنوان 'قراءة فى كتاب نقد الشعر والشعراء" الجزء الأول ألقاها أونلاين الشاعر عبدالله حسين تحدث خلالها عن مفهوم الشعر على مر العصور واختلاف النظره النقدية للشعر من عصر لأخر.



