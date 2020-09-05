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اقتصاد

بعد انفجار مرفأ بيروت.. البنك الدولي يلغي تمويل سد في لبنان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أعلن البنك الدولي عن إلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان بعدما عبر مرارا منذ يناير عن قلقه بشأن المشروع، وذكر في بيان له اليوم، أنه أخطر الحكومة اللبنانية بقراره الذي يسري على الفور. 

وقال البنك الدولي إنه شدد مرارا على ضرورة وجود "عملية استشارية علنية وشفافة وشاملة"، وشرع البنك في يناير في التعبير عن قلقه بشأن خطط لبنان لبناء السد الضخم في وادي بسري.

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وأثار المشروع، الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية في 2015 بشكل مبدئي بتكلفة إجمالية تصل إلى 617 مليون دولار، انتقادات نشطاء الحفاظ على البيئة، وازدادت المخاوف بشأن مشروعات البنية التحتية الضخمة منذ الانفجار الهائل بمرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 190 شخصا.

وتعهد البنك الدولي بتقديم 474 مليون دولار لتمويل المشروع تبقى منها 244 مليونا، وحدد البنك في بادئ الأمر يوم 22 يوليو موعدا نهائيا لالتزام السلطات بتنفيذ كل المتطلبات اللازمة للبدء في المشروع لكنه وافق في وقت لاحق على مد الموعد النهائي إلى الرابع من سبتمبر في ظل القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا.
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