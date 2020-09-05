بعد انفجار مرفأ بيروت.. البنك الدولي يلغي تمويل سد في لبنان

أعلن البنك الدولي عن إلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان بعدما عبر مرارا منذ يناير عن قلقه بشأن المشروع، وذكر في بيان له اليوم، أنه أخطر الحكومة اللبنانية بقراره الذي يسري على الفور.





وقال البنك الدولي إنه شدد مرارا على ضرورة وجود "عملية استشارية علنية وشفافة وشاملة"، وشرع البنك في يناير في التعبير عن قلقه بشأن خطط لبنان لبناء السد الضخم في وادي بسري.