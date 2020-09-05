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رياضة

الخطيب يلبي دعوة الاتحاد الدولي لكرة اليد لحضور حفل قرعة مونديال 2021

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:45 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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ريهام بكير
يلبي محمود الخطيب، رئيس النادي، دعوة الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لحضور حفل قرعة مونديال اليد 2021 الذي يقام مساء اليوم، السبت، تحت سفح الأهرامات.

كان "الخطيب"، تلقى دعوة منذ فترة من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد؛ لحضور حفل قرعة مونديال اليد 2021.

واختار الاتحاد الدولي لكرة اليد، الكابتن الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الرياضة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة، وتقديرًا لمسيرته الرياضية الناجحة على كل الأصعدة.

ويشهد الحفل حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للبطولة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إضافةً إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم ٢٧ خلال الفترة من 13 إلى ٣١ يناير ٢٠٢١، بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن حفل القرعة الليلة يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كل من الفنان خالد النبوي، والإعلامية جاسمين طه، والإعلامية إنجي المقدم.

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