ارتفاع الأصول المحلية بالبنوك لـ 710.1 مليار جنيه في مايو الماضي

ارتفع اجمالي الأصول المحلية المقابلة لنقود الاحتياطي بالبنوك إلي 710.1 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 662.1 مليار جنيه عنه في إبريل السابق له ومقارنة بـ583.43 مليار جنيه في مارس 2020.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية؛ بلغت نحو 600 مليار جنيه مقابل 691.212 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ737.11مليار جنيه في مارس2020.
وسجلت الأوراق المالية نحو 700 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 698.3 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 698.27 مليار جنيه في مارس السابق له.
وبلغت التسهيلات الإئتمانية نحو 78.723 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 78.4 مليار جنيه في إبريل 2020 ومقارنة بـ115.6 مليار جنيه في مارس 2020.
وصل صافي المطلوبات من البنوك نحو 184.7 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 157.601 مليار جنيه في إبريل 2020 ومقارنة بـ 180 مليار جنيه في مارس من نفس العام.