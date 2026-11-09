السفارة المصرية في الكويت تنظم احتفالية بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير

نظمت السفارة المصرية لدى دولة الكويت، ومكتبها الثقافي وبالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، احتفالية ومعرضا مصاحبا بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير تحت عنوان "حضارة تُروى ومستقبل يُكتشف".

وشارك في الاحتفالية، التي استضافتها مكتبة الكويت الوطنية مساء أمس، عدد كبير من الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة الكويت وكبار المسئولين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وشخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية كويتية وخبراء آثار مصريين وكويتيين إلى جانب شخصيات كويتية وعربية وأجنبية وعدد من أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت.

وأكد سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد جابر أبو الوفا، في كلمته بافتتاح الاحتفالية، أن المتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الحضاري الفريد، لا يمثل مجرد إضافة جديدة إلى خريطة المتاحف العالمية وإنما يجسد رسالة مصر المتجددة إلى الإنسانية ورسالة حضارة امتدت عبر آلاف السنين ولا تزال قادرة على الإلهام والعطاء.

وقال السفير أبو الوفا: "عندما نتحدث عن المتحف المصري الكبير، فإننا لا نتحدث عن مبنى يضم آثارا نادرة فحسب، بل عن مشروع حضاري وإنساني استثنائي استطاعت مصر من خلاله أن تجمع بين عظمة الماضي وطموحات المستقبل، وأن تقدم للعالم نموذجا لكيفية توظيف العلم والتكنولوجيا والفنون الحديثة في صون التراث الإنساني وإعادة اكتشافه".

وأضاف أن "هذا المتحف يُعد من أكبر المتاحف الأثرية في العالم المخصصة لحضارة واحدة، ويحتضن كنوزا أثرية فريدة، بما يتيح للزائر رحلة استثنائية عبر تاريخ الحضارة المصرية القديمة".

وأشار إلى أن "القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تكمن في ضخامة المبنى أو روعة مقتنياته وحدهما، وإنما في الفلسفة التي يقوم عليها: أن الحضارة ليست ماضيا نتغنى بأمجاده، بل إرثا حيا نستمد منه المعرفة والإبداع والثقة في قدرتنا على بناء المستقبل".

وأكد سفير مصر لدى الكويت أن احتفال اليوم بهذه المناسبة على أرض الكويت الشقيقة يحمل دلالة خاصة، فالعلاقات المصرية الكويتية لم تكن يوما مجرد علاقات سياسية واقتصادية، بل ظلت الثقافة والعلم والتعليم والفنون من أهم ركائزها، وجسورا راسخة للتواصل بين الشعبين الشقيقين.

ولفت إلى أن المؤسسات الثقافية والتعليمية والمبدعون والمثقفون في البلدين، أسهموا على امتداد عقود في ترسيخ هذا التقارب وتعزيز الشعور بوحدة المصير والانتماء الحضاري المشترك، مضيفا أنه "لذلك، فإننا نرى في هذه الاحتفالية امتدادا طبيعيا لهذا الإرث المشترك، وفرصة لتعريف الأجيال الجديدة، من المصريين والكويتيين، وكذلك أصدقائنا من مختلف دول العالم، بعظمة الحضارة المصرية وقيمتها الإنسانية العالمية".

وشدد السفير أبو الوفا على الحرص على أن تكون الاحتفالية تجربة ثقافية وفنية متكاملة لا تقتصر على الكلمات والعروض التقليدية وإنما تتيح للحضور فرصة الاقتراب من روح الحضارة المصرية.

وقال: "إننا نؤكد من خلال المعرض المصاحب، الذي يضم صورا لمقتنيات المتحف المصري الكبير، ومستنسخات أثرية، وأعمالا فنية لطلاب مصريين وكويتيين مستوحاة من الحضارة المصرية، أن الإبداع قادر على الربط بين الأجيال والثقافات".

وشدد السفير المصري على أن في عالم تتسارع فيه التحولات وتتزايد فيه التحديات، تظل الثقافة إحدى أهم أدوات التقارب والحوار والتفاهم بين الشعوب، وتبقى الحضارة المصرية شاهدا حيا على أن ما يجمع الإنسانية أكبر بكثير مما يفرقها.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، على التعاون المثمر في تنظيم هذه الاحتفالية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن تطلعه، بهذه المناسبة التي يجري الاحتفاء فيها بعظمة الحضارة الإنسانية وقيمها الخالدة، إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار منطقتنا والعالم أجمع.

من جانبها، قالت ممثلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، عائشة المحمود، في كلمتها بالاحتفالية، إن المتحف المصري الكبير، الذي يعد صرحا حضاريا، يجسد عراقة التاريخ المصري ويعكس ما تذخر به الحضارة المصرية من إرث إنساني وثقافي ممتد أثره عبر التاريخ.

وأشارت إلى أن هذه الاحتفالية بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير تحت شعار "حضارة تُروى ومستقبل يُكتشف" تأتي لتؤكد أن المتاحف ليست مجرد فضاءات لحفظ الآثار وعرض المقتنيات بل مؤسسات ثقافية ومعرفية حية تسهم في صون الذاكرة الإنسانية وتعزيز الوعي بالهوية الحضارية ونقل هذا الإرث للأجيال القادمة.

وأكدت أن ما شهدته الاحتفالية من معرض فني يجمع إبداعات الطلبة الكويتيين والمصريين وعروض ثقافية وحوارات معرفية حول الآثار والمتاحف؛ يجسد أهمية التبادل الثقافي في مد جسور التواصل بين الشعوب وإتاحة المجال أمام الأجيال الشابة للتفاعل مع التراث واستلهام قيمته الجمالية والإنسانية.

وشددت على أن مشاركة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في هذه الاحتفالية مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة يؤكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثقافي المشترك بما يعكس ما يجمع الشعبين من روابط راسخة وتقدير متبادل.

وتضمنت الاحتفالية عرضا لفيلم تسجيلي عن المتحف المصري الكبير، أعقبه تقديما حول أحدث المجموعات الأثرية المعروضة بالمتحف المصري الكبير قدمه الأستاذ الدكتور السيد محفوظ الأستاذ في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الكويت والحاصل على الدكتوراه في علم الحضارة المصرية القديمة من جامعة "ليل 3" بفرنسا.

وأشار الأستاذ الدكتور السيد محفوظ في عرضه إلى المسلة المعلقة في المتحف، موضحا أن هذه المسلة جرى تعليقها لرؤية أسماء الملك رمسيس الثاني المنقوشة على قاعدة المسلة حيث أنها المسلة الوحيدة في العالم المسجل عليها أسماء الملك رمسيس الثاني من قاعدتها. كما تطرق إلى ساحة الأتريوم المعروض فيها تمثال للملك رمسيس الثاني والذي يصل وزنه إلى 83 طنا ويصل ارتفاعه إلى 11 مترا.

وأكد في ختام العرض أن المتحف المصري الكبير أحدث تأثيرا شعبيا في ما يمكن أن نطلق عليه شغف المتحف المصري الكبير أي اهتمام الفئات البسيطة بزيارة هذا المتحف.

وتضمنت الاحتفالية جلسة حوارية بمشاركة نخبة من خبراء الآثار والمتاحف هم: الأستاذ الدكتور أحمد محمد سعيد الأستاذ بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب جامعة الكويت، والدكتور سلطان مطلق الدويش الباحث الكويتي المتخصص في آثار ما قبل التاريخ وآثار دولة الكويت، والدكتور حسن جاسم أشكناني المتخصص في علم الآثار وآثار الخليج العربي والأنثروبولوجيا والتراث الثقافي والمتاحف، وأدار الجلسة الدكتورة ريم الرديني الأستاذ المشارك في قسم التاريخ والآثار بكلية الآداب جامعة الكويت.

وحول ما يضيفه المتحف المصري الكبير إلى فهمنا للحضارة المصرية القديمة وما تسهم به طريقة عرض القطع الأثرية في تفسير سياقها التاريخي والحضاري، قال الدكتور أحمد محمد سعيد إن هذا الصرح المتحفي الكبير يعد أكبر متحف يضم آثار مصرية، ولا نبالغ في ذلك، مشيرا إلى أنه يمثل أيقونة هامة لما يطلق عليه علم المتاحف الذي يتكون من عدة محاور أولها الموقع إذ يعرض المتحف الحضارة المصرية القديمة ضمن موقع أثري قريب من منطقة أهرامات الجيزة والمعجزة الباقية من عجائب الدنيا السبع وهي الهرم الأكبر (هرم خوفو).

وأضاف أن صالات المتحف وقاعاته وشكله التي تعد من محاور علم المتاحف مطبقة تماما بأعلى التقنيات وتراعي كل ما نستطيع التحدث به في علم المتاحف، مشيرا إلى أن هناك إبداع في المتحف أو ما نطلق عليه الدرج الكبير، الذي لا يوجد مثله في أي من متاحف العالم بآثاره وفكرته.

وأكد أن سيناريو العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير لا يوجد به أي خطأ سواء بطريقة عرض التماثيل أو الحلي أوالمقتنيات ثم مجموعة توت عنخ آمون، وعليه عمليا نجد أفضل سيناريو لعرض الآثار تضمنه المتحف الكبير.

وأشار إلى أن طريقة العرض في قاعات المتحف مرتبة طوليا لمن يبحث عن التسلسل التاريخي، أما من يبحث حسب الموضوعات الملكية أو الفن أو السياسة فهي مرتبة بشكل عرضي.

وعن مميزات المتحف المصري الكبير، قال الدكتور سلطان الدويش إن المتحف المصري الكبير يحظى بالعديد من المميزات من بينها الموقع حيث يقع ضمن منطقة الأهرامات والامتداد البصري والروحي لهذا الموقع الأثري، معربا عن أمنياته أن تحذو المتاحف الخليجية حذوه.

وأشار إلى أن مصر كان لها اتصالات مباشرة بالحضارات القديمة حيث عُثر على مجموعة من أختام الجعران المصرية القديمة في جزيرة فيلكا الكويتية وجرى عليها دراسة مهمة.

وحول تعزيز المتحف المصري الكبير لفهم الأجيال الجديدة للحضارة المصرية القديمة، قال الدكتور حسن أشكناني إن المتحف المصري غني في مصادره وأقسامه، لافتا إلى أن المتحف يضم قسما مهما هو قسم متحف الأطفال الذي يعد بدوره نقطة مهمة في تعزيز مفهوم الانتماء لدى الأطفال.

وأشار إلى أن التبادل الثقافي مع المتحف المصري يجري بشكل مباشر وغير مباشر فوجود مختبرات ضخمة في المتحف الكبير يعزز هذا التبادل بكل تأكيد من خلال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قطاع الآثار والمتاحف أو من خلال المستوي الأكاديمي عبر جامعة الكويت والجامعات الخاصة وبالفعل هذه الخبرات نحتاجها من الطرفين حتى يتوافر لدينا دور كبير في توثيق تاريخنا في منطقة الوطن العربي.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تضمنت أيضا جولة افتراضية أتاحت للحضور استكشاف جوانب من المتحف المصري الكبير، فضلا عن فقرات للرسم الحي والموسيقى وتجارب تفاعلية للكتابة الهيروغليفية. كما تضمن المعرض المصاحب صورا لمقتنيات المتحف المصري الكبير، ومستنسخات أثرية، وأعمالا فنية لطلاب مصريين وكويتيين مستوحاة من الحضارة المصرية.