الصحة العالمية: زيادة نسبة إصابة الأطفال بـ كورونا بين فبراير ويوليو

وأضافت "سمهوري" خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، تجارب سلامة لقاحات كورونا ستستمر، لافتة إلى بنهاية العامة من المتوقع تحديد اللقاح المناسب والأكثر أمانا للاستخدام، وغالبا من 6 لـ 9 القادم ستتمكن دول العالم من إنتاج كمية من اللقاح تغطى نسبة من 60 لـ 70% من المصابين.







