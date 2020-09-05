الصحة العالمية: زيادة نسبة إصابة الأطفال بـ كورونا بين فبراير ويوليو

قالت الدكتورة داليا سمهوري مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن 30 لقاحا دخلت مرحلة التجارب السريرية.
وأوضحت مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية،بالنسبة إمكانية تعرض للأطفال لفيروس كورونا حاليا فقد ثبت أنه نسبة الإصابات بكورونا تزيد من شهر فبراير وحتى يوليو، وزيادة إصابة الاطفال من سن 5 سنين وحتى 14 عاما بشكل عام،إضافة إلى زيادة الإصابات فى الفئة العمرية من 15 عاما وحتى 24 عاما.
ولفتت "سمهورى"، أن قرار عودة الدراسة فى ظل كورونا يتم بالتنسيق بين الصحة والتعليم.