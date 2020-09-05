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حوادث

تأجيل دعوى بطلان تحديد التعريفة الجديدة للكهرباء

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:50 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء بتحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارآ من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زياده أسعار الكهربا، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.

وأضافت الدعوى أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، مشيرًا إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وإينما كان.

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