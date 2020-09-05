مواطن يستغيث بسبب مياه الصرف الصحي بالمنيا

أرسل القارئ عماد مرسي شكواه لخدمة "بين الناس"، بموقع "صدى البلد" متضرراً من غرق شوارع قرية السوالم في المنيا ، بمياه الصرف الصحي.





وقال في شكواه ، نحن سكان قرية السوالم بمحافظة المنيا ، نعاني من غرق شوارعنا بمياه الصرف ، وتسريب الماء أسفل المنازل؛ مما يعرض سكان القرية الي خطر جسيم.





وطالب من المسؤولين ، سرعة حل هذه المشكلة ، رأفة باهالي القرية ، والحفاظ على أرواحهم.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.