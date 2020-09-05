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بين الناس

مواطن يستغيث بسبب مياه الصرف الصحي بالمنيا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عماد مرسي شكواه لخدمة "بين الناس"، بموقع "صدى البلد" متضرراً من غرق شوارع قرية السوالم في المنيا، بمياه الصرف الصحي. 

وقال في شكواه، نحن سكان قرية السوالم بمحافظة المنيا، نعاني من غرق شوارعنا بمياه الصرف، وتسريب الماء أسفل المنازل؛ مما يعرض سكان القرية الي خطر جسيم. 

وطالب من المسؤولين، سرعة حل هذه المشكلة، رأفة باهالي القرية، والحفاظ على أرواحهم. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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