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فن

أحلى اخوات وعائلة.. حنان مطاوع تشارك جمهورها صور رفقة طاقم "أمل حياتي"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة حنان مطاوع، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتظهر في الصور برفقة طاقم عمل "حكاية أمل حياتي" من مسلسل "الإ أنا".

وقد علقت على الصور قائلة: "احلى اخوات وعائلة  عائلة #امل حياتى".



وكان قد أشاد الجمهور بدور الفنانة حنان مطاوع، في حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا إنا"، حيث أثارت ضجة على السوشيال ميديا، بعد عرض حلقات المسلسل.


وايضا شاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.
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