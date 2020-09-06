اليوم.. انطلاق جولة إعادة انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج

تنطلق اليوم الأحد، أول أيام جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، للاقتراع بالبريد تحت اشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، يوم الأحد المقبل فى 141 بعثة دبلوماسية مصرية فى 124 دولة حول العالم، وذلك عقب إتاحة بطاقات الاقتراع على موقع الهيئة.





تبدأ إجراءات تصويت المصريين بالخارج بالبريد من خلال قيام الناخب بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg، واختيار أيقونة تصويت الخارج ليتم توجيه الناخب إلى الخطوة التالية وهى ظهور مربع كودى الذى يقوم الناخب بتدوين فيه رقم الكود السرى الذى سبق وأن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع فى الجولة الاولى من انتخابات الشيوخ أو في الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، حيث لن يسمح لأى ناخب بالاقتراع بالبريد ما لم يكن مسجل لبياناته.





تظهر صفحة أخرى متضمنة بيانات الناخب وبطاقتى الاقتراع إحداهما للمرشحين بالنظام الفردي والأخرى للقائمة واقرار التصويت بالبريد.





يطبع كل ناخب على حدا الأوراق الانتخابية منعا للتصويت الجماعى ويقوم باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية بطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي بحيث يكون عدد من اختارهم من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التى ينتمي لها الناخب، وملء نموذج إقرار التصويت وتوقيع عليه من الناخب شخصيا.





يضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أى معلومة أو بيانات من الخارج ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل و ذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة خلال يومى 6 و7 سبتمبر.





فيما تظل اللجان الفرعية تتلقى أوراق الاقتراع ، ويحرر كشفا للناخبين لكل دائرة نظام فردى على حدة يدون فيه اسم الناخب الذى أدلى بصوته والرقم القومى الثابت فى بطاقته أو جواز سفره ويوقع أمين اللجنة قرين أسم كل ناخب، ويخصص بكل لجنة انتخابات صندوق لكل دائرة انتخاب بالنظام الفردى ويدون عليه من الخارج رقم وأسم الدائرة.





ويثبت أمين اللجنة بكشف البرقيات الواردة جميع خطابات التصويت التى ترد للجنة وتاريخ إرسالها، ويسلمها لرئيس اللجنة للتأكد من ارسال الخطابات المحددة للتصويت من واقع خاتم البريد على الظرف فإن ثبت أن تاريخ الإرسال بعد الميعاد استبعد الظرف مغلقا ويثبت ذلك فى كشف البرقيات المستبعدة.





وبشان البرقيات المرسلة خلال موعد التصويت بقوم رئيس اللجنة بفض الظرف الخارجى والتحقق من سلامة ما به من مستندات والمظروف الذى يحتوى بطاقات الاقتراع طبقا للمادة الرابعة، ثم يقوم بإدخال بيانات الناخب على التطبيق المعد لهذا الغرض للتحقق من قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين وعدم سابقة إدلائه بصوته، فإذا ثبت مخالفة فيما تقدم تستبعد الأوراق بالكامل وتثبت فى كشف البرقيات المستبعدة.





وفى جميع الأحوال يثبت بالكشف سبب الاستبعاد قرين كل برقية، وبعد التأكد من سلامة جميع إجراءات التصويت يضع رئيس اللجنة مظروف بطاقتى الاقتراع مغلقا فى الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب بقاعدة بيانات الناخبين.