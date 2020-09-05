ورم سرطاني.. هاني شاكر يحذر المصريين من كارثة كبرى

علق هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، على أغانى المهرجانات، التى تحمل ألفاظاً خارجة، قائلًا: "هذا النوع من الأغانى أكثر خطرًا من المخدرات"، مشددًا على أن هذه النوعية لا تليق بمصر وتاريخها الفنى مطلقًا.





وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا النوع من الأغاني كارثة كبرى لا تليق بمصر وفنها أو المرحلة الجميلة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتابع: "النوعية دى من الأغانى خطر على الأطفال والنشء".



