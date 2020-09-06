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مرأة

لمواليد 6 سبتمبر .. نصيحة الأبراج وفقا لأرقام الفلك

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
مواليد 6 سبتمبر
مواليد 6 سبتمبر
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فما هى نصيحة الأبراج لمواليد 6 سبتمبر

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام.


وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 6 سبتمبر، فإن ذلك يعنى أنك شديد الحساسية وتهتم بمصالح الآخرين، وأنت أيضًا ملهم ولديك حس فنى وجمالى لكنك تميل للتردد والازدواجية.


وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمواليد يوم 6 سبتمبر تقول له فيها، إن هذا العام يعتبر بناء جدًا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدًا بما عليك من واجبات، وتكون عادلًا ومنصفًا فى كل شىء.

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