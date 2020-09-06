لمواجهة كورونا.. مصر ترسل مساعدات طبية للعراق بتوجيهات من الرئيس السيسي

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، تقريرًا حول إرسال مصر مساعدات طبية للعراق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أزمة فيروس كورونا.





وذكر التقرير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير، والتي ستساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق، تأتى تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة فى أوقات المحن والأزمات.





وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من جمهورية مصر العربية فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدولة العراق.



