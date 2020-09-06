AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لمواجهة كورونا.. مصر ترسل مساعدات طبية للعراق بتوجيهات من الرئيس السيسي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
مصر ترسل مساعدات
مصر ترسل مساعدات طبية للعراق
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، تقريرًا حول إرسال مصر مساعدات طبية للعراق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وذكر التقرير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير، والتي ستساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق، تأتى تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة فى أوقات المحن والأزمات.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من جمهورية مصر العربية فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدولة العراق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية باليمن

مصر ترسل مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.. فيديو

العالم يهب لنجدة لبنان.. المساعدات تتدفق إلى البلد المنكوب بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.. معدات طبية مصرية لإغاثة الجرحى.. وتعهدات دولية بالمساندة والدعم

بتوجيهات من الرئيس .. مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة لـ لبنان

ألبان أطفال ومواد غذائية .. مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان .. شاهد

بعد أزمة السيول.. مصر ترسل مساعدات طبية للسودان

ترشيحاتنا

محمود كهربا: كل اللي عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتي

الداخلية: مصرع عنصرين شديدي الخطورة فى تبادل إطلاق النار بطريق بلبيس الصحراوي

مختار نوح: مرشد الإخوان الجديد يؤيد المثلية والشذوذ الجنسي.. فيديو

صفحات بيضاء .. مصدر بالأهلي: الفيديو المتداول لـ كهربا قديم

بتكلفة تتخطى 10 مليارات دولار .. أول قطار عرضي في مصر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.. نقل البرلمان: الدولة حققت طفرة كبيرة بـ المواصلات والسكك الحديدية.. والمشروع فاتحة خير على الاستثمارات

بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 فوائد لشرب الحليب بالعسل على الريق

سليمة كأنها نائمة.. انتشال جثة طفلة مجمدة منذ 500 عام| صور

بعين متورمة وجروح في الوجه.. صور مسربة لـ ريهانا متخفية داخل سيارتها