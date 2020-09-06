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أخبار العالم

العراق: تفجير يستهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي.. ووقوع إصابات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:26 ص
تفجير يستهدف شركة
تفجير يستهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام العراقية، بإصابة شخصين جراء وقوع انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في العاصمة بغداد.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد: تسبب الانفجار، الذي استهدف أمس شركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة في إصابة منتسب ومدني".

وقالت الخلية في بيان لها، أمس السبت: إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس السبت استهدفت عجلة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة أدت إلى إصابة شرطي مِن القوة المرافقة ومواطن صادف وجوده هناك وتم نقل الشرطي والمدني إلى المستشفى".

يشار إلى أن مصدرا أمنيا أفاد، مساء السبت، بأن عبوة انفجرت على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في طريق الشعلة السريع ببغداد.

وفي وقت سابق، انفجرت عبوة ناسفة رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، مما أدى إلى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل.
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