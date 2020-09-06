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نائب محافظ بنى سويف يكشف حقيقة مد تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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شيرين عادل
طالب بلال حشيش، نائب محافظ بنى سويف، المواطنين بالالتزام بالمدة التى حددها رئيس الوزراء لتلقى طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجارى.


وأكد "حشيش"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد أى تجديد لمواعيد تلقى طلبات التصالح، ولا بد من الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء.


وقال نائب محافظ بنى سويف، إنه يتم النظر في زيادة عدد المنافذ المؤهلة لتلقى طلبات التصالح فى المراكز والقرى، وتشكيل لجنة داخل المحافظة بتوجيهات من المحافظ لمتابعة أداء تلقى طلبات التصالح وتوعية المواطنين بأهمية تقدمهم لهذه الطلبات.

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