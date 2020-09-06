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رياضة

ضربة موجعة لـ العالمي.. تأكد غياب أمرابط عن النصر بـ دوري أبطال آسيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
نور الدين أمرابط
نور الدين أمرابط
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محمد السعيد
تلقى فريق النصر السعودي ضربة موجعة، بعد تأكد غياب نجمه المغربي نور الدين أمرابط عن الفريق، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أمرابط بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر، مما يعني عدم مشاركته مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

وأضافت الصحيفة، أن إصابة الثنائي عبدالرزاق حمدالله جائت خفيفة ولن تمنعهما عن المشاركة آسيويا.

ويستعد فريق النصر السعودي الملقب بـ " العالمي" للسفر إلى قطر، الأسبوع المقبل، لاستكمال باقي مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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