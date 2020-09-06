تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. الداخلية تضبط 3889 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

















أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3889 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.









جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.



