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ديني

انطلاق المؤتمر الدولي الافتراضي "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم" بمشاركة الأوقاف..الأحد المقبل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
ينطلق المؤتمر الدولي (الافتراضي) “دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم ” بمشاركة الأوقاف، يوم الأحد المقبل، وذلك بمشاركة رابطة العالم الإسلامي ورابطة الجامعات الإسلامية ووزارة الأوقاف وجامعة الإسكندرية. 

حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية الرئيسية كل من : الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور محمد عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ، والدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ونخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم.

وتُشْرِفُ كل من : رابطة الجامعات الإسلامية برئاسة الدكتور أسامة العبد ، وجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي على تنظيم المؤتمر. 
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