انطلاق المؤتمر الدولي الافتراضي "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم" بمشاركة الأوقاف..الأحد المقبل

ينطلق المؤتمر الدولي (الافتراضي) “دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم ” بمشاركة الأوقاف، يوم الأحد المقبل، وذلك بمشاركة رابطة العالم الإسلامي ورابطة الجامعات الإسلامية ووزارة الأوقاف وجامعة الإسكندرية.





حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية الرئيسية كل من : الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور محمد عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ، والدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ونخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم.



