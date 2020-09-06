للموافقة على رحيله من برشلونة.. لويس سواريز يرفض التنازل عن مستحقات الموسم الجديد





كان رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، أخبر لويس سواريز، بأنه ليس ضمن خططه للموسم الجديد.





وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا"، أن سواريز ينوي الانتقام من إدارة برشلونة، بسبب طريقة رحيله عن الفريق، حيث يتمسك بالحصول على كامل مستحقات الموسم الجديد، من أجل المغادرة.





كانت تقارير أشارت مؤخرا، أن لويس سواريز، تواصل إلى اتفاق مع إدارة يوفنتوس، للانضمام إلى صفوف البيانكونيري، خلال الصيف الحالي.





يذكر أن فيدال وأمتيتي وراكيتيتش أبرز الرحلين عن برشلونة هذا الصيف، بجانب لويس سواريز.

يخطط المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة للانتقام من إدارة البلوجرانا، بسبب طريقة رحيله عن الفريق الكتالوني.