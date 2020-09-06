المشدد 10 سنوات لـ 3 أشخاص بتهمة الاتجار في الحشيش بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد ما بين 10 و 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في الدرب الأحمر .





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي وعضوية المستشارين صفاء الدين اباظة و محمد شعبان حبيب وامانة سر محمد علاء حمزه واسلام عاشور.





وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين ا.ع ، عاطل، و ه.م ، ربة منزل، و ب. ا ، عامل، إحراز وحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.





وأوضحت شهادة معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهمين انتقل إلى حيث تواجدهم، فأبصر المتهم الأول والثانية بمدخل العقار فقام بضبطهم وبتفتيش الأول عثر معه على قطعة لحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف وضبط من يد الثانية مبلغ مالي وهاتف، وأبصر المتهم الثالث جالسا على دراجة نارية بمدخل العقار.





وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على عبوة سجائر بها قطع للحشيش وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا له إحرازهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلته والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة.