طفرة للارتقاء بمشروعات البنية التحتية ومنظومة الصرف الصحى بالسويس

التقي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لبحث آخر التطورات في اعمال الاحلال والتجديد بعدد من محطات الرفع التى اوشكت علي الانتهاء استعدادًا لدخولها الخدمة بعد اجراء عمليات احلال وتجديد شاملة.





وقام عصمت، بزيارة لتفقد ومتابعة أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى الاربعين بحى الأربعين بطاقة تصميمية ١٠.٠٠٠ متر مكعب / يوم والتي تخدم اهالي مناطق الاربعين - كفر كامل - احمد عبده القديم - شارع احمد عرابي - منطقة الغورى بمحافظة السويس باعتمادات مالية من السيد الوزير محافظ السويس وتقوم شعبة الهيئة الهندسية بأعمال التنفيذ وإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة .





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كما تضمنت الزيارة تفقد لأعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى الجبلايات بطاقة تصميمية ٥٦,٠٠٠ متر مكعب يوم والتي تخدم خمسة محطات فرعية ومنطقة السيد هاشم بمحافطة السويس .





وتم الوقوف علي حجم الانجازات التي تمت بنسبة ٩٥٪؜ ومتابعة تنفيذ الملاحظات مع الشركة المنفذة والاسراع في تسليم تلك المحطات لبدء دخولها الخدمة بشكل رسمى لحل مشاكل الصرف الصحى بمحافظة السويس .





وقال عصمت، انه تم تدريب العمالة والاطقم الفنية بالمحطات علي المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل بتلك المحطات وذلك للتشغيل طبقا لنظم التشغيل القياسية وتقديم أفضل الخدمات لمواطنى محافظة السويس، انطلاقًا من الإيمان العميق بضرورة الإستجابة لمتطلبات المواطنين و تحقيقًا لأعلى مستوى خدمة مقدمة للحصول على رضاء العميل .





واستكمل عصمت، جولتة لمتابعة أعمال التطوير بمركز خدمة عملاء السويس والذى يعتبر أول مركز خدمة عملاء مطور على مستوى شركة محافظات القناة لخدمة ما يقرب من ٢٨٥٠٠ الف مشترك بنطاق المحافظة تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة .





يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مدن القناة على الارتقاء بمنظومة الخدمات التكنولوجية المقدمة لعملاءها بنطاق محافظات القناة .





وفى سياق متصل، أكد عصمت، على حرص الشركة على استحداث وسائل اتصال تكنولوجية حديثة لاستقبال والتعامل مع شكاوى واستفسارات عملائها، وتخصيص فرق عمل متخصصة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى العملاء على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع.