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اقتصاد

تأسست منذ 21 عاما .. تطوير الدلتا للأسمدة وطرح كراسة الشروط على شركات عالمية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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علياء فوزي

قامت شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الاعمال العام بطرح كراسة شروط على الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وتحديث مصانعها الواقعة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية بحسب احدث البيانات الصادرة عن وزارة قطاع الاعمال.


وجهت الدلتا للأسمدة الدعوة لبعض أصحاب الرخص العالمية المتخصصين في صناعة الأسمدة لتقديم عروضهم خلال 3 أشهر لعمل الدراسة الفنية لتطوير مصنعي الأمونيا والميثانول، وتنفيذ الأعمال المقترحة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات الصناعية المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.


كانت الشركة القابضة الكيماويات وافقت على مشروع إحلال وتجديد مصنع "الامونيا " بسماد طلخا بتكلفة إجمالية 150 مليون دولار.


ويشمل التطوير عمل دراسة للمشكلات والمعوقات الفنية بهدف تحسين اقتصاديات "عصب الصناعة" - مصنع الأمونيا - والذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عاما، والذي أدى تقادمه إلى ارتفاع حاد في استهلاك الطاقة إلى حوالي ضعف المعدلات العالمية مما أثر سلبا على ارتفاع استهلاك الموارد الطبيعية من الغاز، وتحقيق خسائر مالية.


ويشار الى أن المصنع متوقف منذ ابريل الماضى عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز بالاضافة تهالك المعدات.


وقلصت شركة الدلتا خسائر ها الى النصف خلال العام المالى 2018/2019 مسجلة 484.237 مليون جنيه مقارنة 859.760 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018.


و تسهتدف موازنة العام المالى 2019/2020 الوصول بخسائر الشركة الى 269.427 مليون جنيه .


وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 100% من أسهم شركة الدلتا للأسمدة.


تأسست شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1999 انبثاقًا من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية وذلك بتقسيمها إلى شركتين تختص أحداهما بمصنع السويس وتسمى شركة النصر للأسمدة.


و يبلغ راسمال الشركة المدفوع نحو 130 مليون جنيه مصرى .

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