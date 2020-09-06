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ديني

بيت الزكاة: التكفل بمصاريف الأولى على الثانوية علمي بتوجيهات من الإمام الأكبر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:27 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
كشف اللواء محمد لطفي، الأمين العام، لبيت الزكاة والصدقات المصري، أن شيخ الأزهر وجه بتحمل بيت الزكاة تكاليف دراسة طالبتين من أوائل الشهادة الثانوية.


وقال الأمين العام لبيت الزكاة، لصدى البلد، إن الإمام الأكبر، وجه بتحمل مصاريف الطالبة ندا فرحات، الحاصلة على المركز الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي، بمجموع 100%.


وأشار إلى أن الطالبة قررت الالتحاق بكلية الطب للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، وسيتم تحمل كافة مصاريفها حتى إنهاء الدراسة.


وذكر أنه من المقرر أن يتم عمل بحث لحالة الطالبة والتي تعيش مع والدتها بمعاش والدها المتوفي وليس لها أي دخل آخر، ومن ثم توفير معاش شهري للأسرة من بيت الزكاة.


وتابع: ومنذ أيام كان شيخ الأزهر، قرر التكفل بمصاريف الطالبة آية حسين، والحاصلة على مجموع 99،5% في الشهادة الثانوية العامة وكانت تعمل لتنفق على نفسها ومساعدة أسرتها خلال الدراسة ومع ذلك تفوقت على هذه الظروف الصعبة.
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