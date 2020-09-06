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بنك القاهرة: أرباح البنك تجاوزت 4 مليارات جنيه بنهاية عام 2019 .. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:03 م
حازم حجازي
حازم حجازي
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إبراهيم القادري
قال حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، إن استراتيجية مجلس الإدارة لعبت دورا كبيرا في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.


وأضاف حجازي خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، أن مجلس إدارة بنك القاهرة قام بوضع استراتيجية واضحة لإعادة ترتيب البنك من الداخل، مؤكدا على ان طاقم الإدارة قام بتنفيذ الاستراتيجية بحرفية .


وأوضح حازم حجازي ، أن هذه الاستراتيجية انعكست على أرقام البنك في نهاية 2018 ونهاية 2019 وكانت بنسب نمو مرتفعة .


وتابع أن أرباح البنك في عام 2019 تجاوزت 4 مليارات جنيه .


واستكمل أن البنك كان يركز مسبقا على نظام التجزئة المصرفية، مؤكدا ان البنك يوجد به تنوع في الخدمات التمويلية.
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