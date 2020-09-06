بنك القاهرة: أرباح البنك تجاوزت 4 مليارات جنيه بنهاية عام 2019 .. فيديو

قال حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، إن استراتيجية مجلس الإدارة لعبت دورا كبيرا في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.









وأضاف حجازي خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، أن مجلس إدارة بنك القاهرة قام بوضع استراتيجية واضحة لإعادة ترتيب البنك من الداخل، مؤكدا على ان طاقم الإدارة قام بتنفيذ الاستراتيجية بحرفية .









، أن هذه الاستراتيجية انعكست على أرقام البنك في نهاية 2018 ونهاية 2019 وكانت بنسب نمو مرتفعة . وأوضح حازم حجازي علىأرقام









وتابع أن أرباح البنك في عام 2019 تجاوزت 4 مليارات جنيه .







