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تعليم

رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد إنشاء البوابة الرئيسية ومزرعة كلية الزراعة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:24 م
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الأعمال الإنشائية الخاصة بتنفيذ البوابة الرئيسية للجامعة، ومزرعة كلية الزراعة.

ورافق رئيس الجامعة، فى الجولة التفقدية، المهندس أحمد خليل، مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة، ومهندسى الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية لسور الجامعة والبوابة الرئيسية.


وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، أثناء الجولة التفقدية، أن بوابة الجامعة الرئيسية صُممت بشكل هندسي يُلائم السمات المعمارية للعمارة الفرعونية القديمة،  وهى مستوحاة من بوابات المعابد الأثرية والقباب التى تميز العمارة التقليدية بالوادي الجديد، وطالب الشركة المنفذة لسور وبوابة الجامعة بسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة في التوقيت المحدد.

على جانب آخر تفقد رئيس الجامعة  مزارع كلية الزراعة برفقة المسؤولين عن مزرعة الجامعة، للوقوف على ما يتم تنفيذه من أعمال بالمزرعة، ومتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة للمسؤولين بمزرعة كلية الزراعة، والخاصة بالتوسع فى الزراعات الاقتصادية التى تتبناها كلية الزراعة لتعظيم الاستفادة من مياه الري.

وأشار إلى أنه يتم استخدام أساليب الري الحديثة للحفاظ على كل نقطة مياه تخرج من باطن الأرض. وكذلك التوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة محاصيل جديد ذات عائد اقتصادى مرتفع.

رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد إنشاء البوابة الرئيسية ومزرعة كلية الزراعة
رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد إنشاء البوابة الرئيسية ومزرعة كلية الزراعة
رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد إنشاء البوابة الرئيسية ومزرعة كلية الزراعة
رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد إنشاء البوابة الرئيسية ومزرعة كلية الزراعة
رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد إنشاء البوابة الرئيسية ومزرعة كلية الزراعة
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