بعد الكشف عن سبب عدم زواجها.. 10 صور لـ منة شلبى تثير الجدل.. شاهد

تصدرت الفنانة منة شلبى تريند مؤشر موقع جوجول بعد تصدر مقطع فيديو لها قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، حيث احتل الفيديو المركز الرابع في قائمة تريند يوتيوب الـ 50، بنسب مشاهدة تعدت الـ150 ألف مشاهدة في أقل من يوم واحد من نشر الفيديو.

تعتمد منة شلبى على مشاركة متابعيها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الرسمية.







ومن الناحية الجمالية تعتمد منة شلبى على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ.

لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة منة شلبى التى أبرزت أنوثتها.

وردت منة شلبي في الفيديو على سؤال "انتي ماتجوزتيش ليه" ضمن إحدى حلقات برنامج #SNL4_بالعربي



وأعجب العديد من المشاهدين بهذا الرد واصفين إياه بالرد المثالي.