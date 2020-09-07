٢٢ سبتمبر.. عمومية الادارية والتأديبية لتوزيع دوائر المحاكم

تعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب نائب رئيس مجلس الدولة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة الثلاثاء ۲۲ سبتمبر الجاري الجاري بمقر المجلس بالدقى .





واعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة وهو أعلي سلطة مالية وإدارية، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021 وشكل لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين.





وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.



