AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

٢٢ سبتمبر.. عمومية الادارية والتأديبية لتوزيع دوائر المحاكم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
مجلس الولة
مجلس الولة
Advertisements
كتب محمد زهير
تعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب نائب رئيس مجلس الدولة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة الثلاثاء ۲۲ سبتمبر الجاري الجاري بمقر المجلس بالدقى .

واعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة وهو أعلي سلطة مالية وإدارية، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021 وشكل لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين.

وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا .. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للعام الجديد 2020-2021

17 سبتمبر.. عمومية الإدارية العليا لتوزيع دوائر المحاكم

20 سبتمبر.. عمومية القضاء الإدارى لتوزيع دوائر المحاكم

برئاسة المستشار محمد حسام.. التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

مجلس الدولة يحدد 13 سبتمبر كآخر موعد لتلقي تظلمات الحركة القضائية

ترشيحاتنا

دنيا سمير غانم تقضي إجازة الصيف مع أصدقائها في الساحل الشمالي

الملاكي اختياري والأجرة إجباري.. النواب يكشف تفاصيل تخريد السيارات

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف

هل يجوز إخراج النقوط صدقة للمتوفى؟ الإفتاء توضح

منحوس لـ ويجز تريند رقم 1 على اليوتيوب

أحمد جعفر: ميدو سبب رحيلي عن الزمالك.. ورفضت التوقيع مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناعة الأواني الفخارية تلفظ أنفاسها الأخيرة في سوهاج.. وضعف التسويق والمعارض كلمة السر.. شاهد

لم يحلم به صاحبه.. حمام سباحة ضخم يظهر فجأة في حديقة منزل نتيجة للأمطار.. فيديو

بملابس غير تقليدية.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها