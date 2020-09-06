ياسمين عبدالعزيز تطل علي متابعيها بفيديو جديد .. والجمهور : بنحبك جدًا

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وحازت الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
وحشتينا - بنحبك جدا - قمر مشاء الله
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بملابس رياضية.. ياسمين عبد العزيز تستعرض رشاقتها فى الجيم
على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.
المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، إيمان السيد وبدرية طلبة.
وحازت الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
وحشتينا - بنحبك جدا - قمر مشاء الله
اقرا ايضا :
بملابس رياضية.. ياسمين عبد العزيز تستعرض رشاقتها فى الجيم
على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.
المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، إيمان السيد وبدرية طلبة.