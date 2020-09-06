AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ياسمين عبدالعزيز تطل علي متابعيها بفيديو جديد .. والجمهور : بنحبك جدًا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:47 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وحازت الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

وحشتينا - بنحبك جدا - قمر مشاء الله


اقرا ايضا :
بملابس رياضية.. ياسمين عبد العزيز تستعرض رشاقتها فى الجيم

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.


المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان برتقالي.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. كارول عزمي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

إيه القمر ده.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة لها.. شاهد

بملابس الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

بملابس رياضية.. ياسمين عبد العزيز تستعرض رشاقتها فى الجيم

ياسمين عبد العزيز فى إطلالة قديمة.. ومتابع: زى القمر

ترشيحاتنا

لرفع الوعي والتصالح.. برلماني يقدم اقتراحا جديدا حول الحلول المتاحة لمخالفات البناء ..فيديو

من داخل حمام السباحة.. رانيا يوسف تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

منع دخول حافلة الزمالك إستاد القاهرة .. القصة كاملة

فرمان عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن سرقة الكئوس..فيديو

اللقطات الأولى للهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.. صور

ضابطان يشغلان مراكز حساسة.. الكويت تحبط مؤامرة تستهدف أمن البلاد القومي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا

قائمة بأسعار السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

توب وبنطلون أخضر.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة