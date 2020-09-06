AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دواء بالمجان..الصحة: إطلاق مبادرة حياة كريمة بمحافظات الجمهورية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:47 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري.


وأوضحت وزارة الصحة ان بالمباراة يتوافر التخصصات الطبية التالية:-
نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة الباطنة - الأطفال - الانف - العظام - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل - الجراحة.

يومي 7-8 سبتمبر 2020 إطلاق 4 قوافل طبية في

هور مركز ملوى محافظة المنيا

 القيطون مركز ميت غمر محافظة الدقهلية

 رزق درويش مركز النوبارية محافظة البحيرة

 تنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد

يتوفر القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة صيدلية بها كافة الأدوية.
دواء بالمجان..الصحة: إطلاق مبادرة حياة كريمة بمحافظات الجمهورية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حياة كريمة| زايد: إطلاق 62 قافلة طبية مجانية من اليوم ولمنتصف سبتمبر

إطلاق 35 قافلة طبية مجانية بسوهاج منذ بداية سبتمبر وحتى منتصفه

ترشيحاتنا

‏"فتحة خير على التعدين".. تفاصيل اكتشاف معدن جديد على يد عالم مصري

مقابل 2 مليون يورو .. يوسف البلايلي يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي

وسط البلالين.. أسما شريف منير تبرز أنوثتها بفستان مجسم

رعدية وغزيرة.. الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهائها ..فيديو

قرصنة وإجرام.. الخارجية الليبية تدين اعتداء مليشيات الوفاق على قافلة مساعدات أممية

والله ما هتاخد كارنيهي .. لإحالتها للمعاش والمحاكمة الجنائية .. القصة الكاملة للمستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا

قائمة بأسعار السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

توب وبنطلون أخضر.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة