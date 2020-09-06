اللجنة الطبية لكأس العالم لليد تتفقد الصالات الجديدة قبل مونديال 2021

قامت اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد والتابعة للإتحاد المصري لكرة اليد ، برئاسة الدكتور محمود العدل، بتفقد الصالات الجديدة التي تستضيف البطولة ،ومعاينة العيادات الطبية بها وحجرة المنشطات وأماكن وقوف سيارات الإسعاف داخل الصالات .





كما قامت اللجنة الطبية المكونة من كلًا من:" الدكتور ياسر حسني عبدالرحمن ، والدكتور حسن كمال ، والدكتور رزق عبدالفتاح ،الدكتور سامح سالم ، ومحمود الرفاعي ، والدكتور محمود الرفاعي ، والدكتور عبدالرحمن العراقي ، بزيارة الصالات المغطاة ببرج العرب بالأسكندرية، لمعاينة العيادات الخاصة باللاعبين والحكام والإعلاميين وكبار الشخصيات وحجرة المنشطات .





وكتبت اللجنة تقرير بشأن عدد من التوصيات لتنفيذها داخل العيادات المتواجدة بالصالة .





وصرح الدكتور محمود العدل عضو اتحاد كرة اليد، ورئيس اللجنة الطبية ببطولة كاس العالم لليد 2021، أن هناك 3 صالات تم انشاؤها في الفترة الأخيرة وهم الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية وأخرى ببرج العرب والتي تمت بموازنة قدرها 2.3 مليار وذلك يرجع لجهد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، الذي يبذل قصارى جهده لمتابعة التجهيزات بالصالات حتى موعد البطولة .





ووجهت اللجنة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تدعيمه لهذه البطولة وتسخير كل الوزارات لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم البطولة ، بالإضافة إلى مجهودات رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.





وتحدث الدكتور محمود العدل عن التأمين الطبي داخل الفنادق التي ستستضيف البطولة ، وأن هناك عيادة طبية خاصة بالإسعافات الأولية ، وأخرى لمتابعة حالة اللاعبين والإداريين بالفنادق لإكتشاف أي حالات أولًا بأول ، فضلًا عن تواجد سيارات اسعاف بكل فندق لسرعة نقل المصابين .





وفي السياق ذاته ، أكد دكتور محمود العدل ، أن هناك تأمين من قبل اللجنة على ملاعب البطولة والتي يعد أبرزها وجود 3 عيادات طبية خاصة باللاعبين وأخرى لـ VIB وأخرى لللاعلاميين .





واشار محمود العدل إلى أن مستشفى وادي النيل هي الراعي الرسمي للبطولة حال نقل اللاعبين أو أي فرد بالأجهزة الفنية المشاركة بالبطولة .





وشدد محمود العدل على تأمين الملاعب والفنادق خاصه وأن فيروس كورونا مرض معدي ومن السهل انتقالة من شخص إلى أخر عن طريق الرذاذ من الأنف أو الفم ، وأخرى غير مباشرة عن طريق لمس الأسطح ثم وضعها على الفم او العين.





وصرح الدكتور محمود العدل بأن هناك لجنتين طبيتين أحدهما من قبل الإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حازم خميس ، وأخرى من قبل الإتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمود العدل ، مؤكدًا على وجود تواصل بينهما وتبادل المعلومات والأراء بشأن الإجراءات الإحترازية بالبطولة .



