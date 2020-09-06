خدمات إيوائية وأمصال للعقارب.. وزير الإعلام السوداني يوضح احتياجات الدولة.. فيديو





وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن هناك حالة كبيرة من التعاطف من قبل المصريين مع الشعب السوداني، متابعا: الحكومة المصرية أرسلت لنا طائرتين تحملان معونات ومساعدات.





وأكمل: هذا مجرد بداية لجسر جوي بين البلدين لتوصيل المعونات والمساعدة..مشددا على أن هناك علاقات كبيرة تجمع البلدين وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مصر الدعم للسودان.





وشدد على مدى احتياج السودان إلى خدمات إيوائية، وذلك نتيجة تدمير مئات المنازل جراء الفيضانات، متابعا: كما نحتاج إلى المساعدات الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى الأمصال الخاصة بالعقارب والثعابين لأنها ستظهر في هذا الطقس.







قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، إن الشعب السوداني ممتن للشعب المصري، متابعا: هناك حملة إعلامية على السوشيال ميديا لدعم الشعب السوداني.