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رياضة

لا نعلم شيئا عن تأجيل لقاء الرجاء.. أمير مرتضي يهنئ الزمالك بالفوز على طلائع الجيش

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى

هنأ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي لاعبي والجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك ومجلس إدارة النادي بعد الفوز على طلائع الجيش.

 

وأضاف أمير مرتضى بعد المباراة أن اتحاد الكرة المصري يجب أن ينظر إلى الاصابات التي يعاني منها الفريق مثل حازم إمام ومحمد عبدالشافي واصابات اليوم أمام الجيش مثل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي خاصة أن الزمالك تنتظره مهمة إفريقية صعبة.

 

وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن الفريق لا يلعب في بطولة واحدة وإنما يلعب علي اكثر من بطولة ويركز على الفوز بها جميعا لذا لن يسمح له بأن يكون هناك أريحية في المباريات ولا بد من الخروج بأهم المكاسب منها وأهدافها جميعا دون نقصان وهذا قدر الفرق الكبيرة.

 

وحول تأجيل نصف نهائي افريقيا الذي يواجه فيه الزمالك فريق الرجاء المغربي، شدد أمير مرتضى على أنها مجرد مناوشات ، موضحا أنه حتي الان الفريق يستعد للموعد المحدد لمواجهة الذهاب وهو 25 سبتمبر الحالي ولم يتم إبلاغ إدارة النادي بأي مواعيد جديدة.

 

كان الزمالك قد فاز على فريق الجيش بهدف دون رد  سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

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