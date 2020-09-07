الأربعاء.. افتتاح عرض عرائس الماريونت علي بابا والأربعين حرامي

تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي" فى الثامنة من مساء يوم الأربعاء ٩ سبتمبر الجارى، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون .





"علي بابا والأربعين حرامي" من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف .



