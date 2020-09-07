ضربة جوية للتحالف العربي تسقط 100 قتيل بين ميليشيات الحوثي باليمن

نشرت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الإثنين، أنباءا عن استهداف قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية لمعسكر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن ما أسفر عن مقتل ١٠٠ حوثي.





ونشرت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية شريط فيديو لإستهداف معسكر ليلان الحوثي بالكامل في الأراضي اليمنية، ما أسفر عن مقتل ١٠٠ من ميليشيا الحوثي.





فيما تحدث إعلاميون عن مقتل أكثر من 66 عنصرا من الحوثيين بعد تدمير معسكر ليلان بالكامل بضربة تعتبر الأقوى في هذا الأسبوع.





وكان التحالف العربي لدعم الشرعية أعلن استهداف وتدمير طائرة مسيرة حوثية في اتجاه الأراضي السعودية.







