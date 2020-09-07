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نائب رئيس العامة للبترول: إنشاء 300 محطة لتحويل السيارات إلى غاز طبيعي.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:05 ص
لقطة من تحويل السيارات
لقطة من تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي
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اسراء صبري
قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، إن استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته سيؤثر على ميزانيته بشكل إبجابي، متابعا: المواطن سيشعر بالفرق في الميزانية عند تحويل سيارته إلى غاز بدلا من البنزين. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خبر اليوم”، المذاع على قناة " أون اي ”، أن الغاز الطبيعي أعلى كفاءة من أنواع البنزين، وأيضا أعلى بكثير من السولار، معقبا: الغاز يحافظ على أداء الحركة الميكانيكية للمحرك أكثر من البنزين والسولار.

وشدد على أن تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي لا يحتاج إلي تغيير محركات السيارات لكونه "غاز سائل"، كما أنه لن يؤثر على أي شيء داخل السيارة.

وفيما يخص محطات تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي، أوضح أن المحطات أصبحت متواجدة في محافظات الوجه البحري والأقصر وأسوان ومحافظات الصعيد أيضا.

وأشار إلى أن هناك خطة تهدف إلى زيادة عدد المحطات المختصة بتحويل السيارات إلى غاز طبيعي، حيث سيتم إنشاء 300 محطة جديدة.
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