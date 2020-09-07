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أخبار العالم

مقتل قائد لـ الحشد الشعبي في هجوم لداعش بالعراق

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:19 ص
مقتل قائد في الحشد
مقتل قائد في الحشد الشعبي في هجوم لداعش بالعراق
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شريف سيد
أعلن الحشد الشعبي العراقي مصرع قائد فيه أمس الأحد، أثناء التصدي لهجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق.

ووفقا لفضائية روسيا اليوم فإن المعلومات الواردة عن الهجوم تؤكد أنه أسفر عن مقتل القائد في اللواء 28 حسين رزاق المياحي برصاص قناص أثناء المشاركة بالتصدي للإرهابيين.

وأضافت أن قوات القائد المذكور تمكنت من دحر عناصر "داعش" الذين هاجموا مساء أمس الأحد قطعات اللواء في منطقة قولاي شمال قضاء خانقين.

وكشفت مصادر بالحشد أن عناصر أخرى من التنظيم تمكنت من الهرب وأن عمليات البحث عنهم جارية.


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