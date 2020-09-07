عمره 9 سنوات.. صبي تجاهل وخزة إبرة فتسببت له في مرض خطير

الاستهانة ببعض الجروح مهما كانت صغيرة قد يخلف في المستقبل مشاكل طبية خطيرة، فقد تجاهل صبي صغير وخزة إبرة تسببت له في مشكلة كبيرة.

اشتبه الأطباء في إصابة صبي يبلغ من العمر 9 أعوام بفيروس نقص المناعة البشرية بعد أن وخز إصبعه بإبرة قذرة خلال قضاء يوم على الشاطئ.

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اشتد ألم الصبي «كلايتون سبيلر» بعدما دفن يده في الرمال في بوسكومب بالقرب من بورنماوث في بريطانيا فوخزته إبرة حقنة.

يقول الأب «دان سبيلر» بأن ابنه نُقل إلى المستشفى بعدما زاد ألمه لإجراء فحوصات لمعرفة ما إذا كانت الإبرة ملوثة وسيستغرق الأمر ثمانية أسابيع حتى يحصلوا على النتائج.

وأضاف أن حارس الشاطئ لم يساعدهم على الإطلاق ولم يعرف حتى مكان مجموعة الإسعافات الأولية، حتى تطوع أحد رواد الشاطئ لتنظيف الجرح بمناديل عادية.

