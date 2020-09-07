شاهد أول ظهور لـ جاكوب| ضحية الشرطة الأمريكية بـ 7 رصاصات

في أول ظهور له بعد إطلاق الرصاص عليه من الخلف من قبل الشرطة الأمريكية، أدلى المواطن الأسود جاكوب بليك، بتفاصيل حول ماجرى له من تعد قاتل من قبل الشرطة، والتي كادت أن تذهب رصاصاتهم بحياته.





واشتعلت المظاهرات في أنحاء أمريكا بعد حادثة جاكوب، التي تعد الأبرز بعد مقتل جورج فلويد خنقًا بأقدام الشرطة الأمريكية في شهر مايو الماضي، والتي أدت إلى موجة من المظاهرات لفت العالم، تقول بأن حياة السود مهمة، ويجب وقف التمييز العنصري.





تحدث جاكوب أولًا عن حالته الصحية عبر فيديو على تويتر، بعد تعرضه لإطلاق نار على يد شرطي أبيض بولاية ويسكونسن الشهر الماضي، وقال إن الاعتداء الكبير بسبع رصاصات في الظهر لم يقتله، ولكنه جعله يعيش كذلك، حيث صار يعاني من ألم دائم أدى إلى اصابته بشلل نصفه السفلي.





وقال بليك من خلال مقطع مصور نشره محاميه بن كرامب ، ونقلته الصحف الامريكية "لدي أقطاب في ظهري وفي معدتي...هذا يؤلمني في التنفس وفي النوم وفي الحركة من جانب إلى آخر وفي الأكل".





وسبب الحادث، الذي وقع يوم 23 أغسطس، الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة التي اجتاحت الولايات المتحدة.





وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن اقد التقى الخميس الماضي عائلة جاكوب بليك خلال زيارته لولاية ويسكونسن، حيث كان والد بليك وشقيقاته ضمن الحضور في الاجتماع الخاص الذي عقد بمطار ميلووكي، وفقا للصحفيين المسافرين برفقة بايدن.





ويطالب النشطاء والسياسيون في الولايات المتحدة بتشديد القوانين الخاصة بتعامل الشرطة مع الناس، ووقف أي تهديد عنصري، ومحاسبة أكبر في المتورطين في عمليات الاعتداء.



