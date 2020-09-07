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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة طريق أريمون الرئيسي .. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة طريق قرية أريمون الرئيسي، تلبية لطلبات أهالي القرية، بالمشاركة المجتمعية مع الوحدة المحلية بكفر الشيخ من قبل شباب القرية، وبعض الجمعيات الأهلية.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة الطرق بقرى مركز كفر الشيخ، والاهتمام بالنظافة والتجميل بها، وإتمام أعمال الرصف وفقًا للخطة الاستثمارية للرصف.

وبناء على توجيهات محافظ كفر الشيخ، ووجه رئيس المركز والمدينة بالاهتمام الدائم بصيانة الطريق، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، مع رفع الإشغالات المتواجدة على الطريق من قبل بعض أصحاب المحلات بالقرية. 

جاء ذلك بإشراف منصور عمر، نائب رئيس المدينة لشئون قرى كفر الشيخ، وحامد ترك، رئيس قرية أريمون.

محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة طريق أريمون الرئيسي .. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة طريق أريمون الرئيسي .. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة طريق أريمون الرئيسي .. صور
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