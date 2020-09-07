وزيرة الهجرة: 50 طالبا وطالبة من المصريين فى الخارج يروجون لجامعة الجلالة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك 50 طالبا وطالبة من كل أنحاء العالم قمنا بالاجتماع بهم مع وزير التعليم العالي، لتفقد جامعة الجلالة بعد إنشائها فى وقت قياسى.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، خلال حوارها ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية ، إم بى سى مصر 2 ، أنهم استطاعوا التعرف على جهود الدولة في مجال التربية والتعليم ، ومن مهمتهم الترويج لجامعة الجلالة ايضًا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة مازالت مستمرة فى تلقى الاستفسارات وايضًا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ترد لى كل هذه الاستفسارات .
وتابع من جانبها دكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن العائد من وراء كل هذه الجامعات يتم ضخه مرة أخرى على جامعات أخرى.
وأكد أن الدولة استثمرت مليارات فى الجامعات لدعم عملية التوسع فى مجال التعليم.