AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الهجرة: 50 طالبا وطالبة من المصريين فى الخارج يروجون لجامعة الجلالة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:32 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك 50 طالبا وطالبة من كل أنحاء العالم قمنا بالاجتماع بهم مع وزير التعليم العالي، لتفقد جامعة الجلالة بعد إنشائها فى وقت قياسى.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، خلال حوارها ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية ، إم بى سى مصر 2 ، أنهم استطاعوا التعرف على جهود الدولة في مجال التربية والتعليم ، ومن مهمتهم الترويج لجامعة الجلالة ايضًا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة مازالت مستمرة فى تلقى الاستفسارات وايضًا بالتعاون مع الهيئة  الوطنية للانتخابات ترد لى كل هذه الاستفسارات .

وتابع من جانبها دكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن العائد من وراء كل هذه الجامعات يتم ضخه مرة أخرى على جامعات أخرى.

وأكد أن الدولة استثمرت مليارات فى الجامعات لدعم عملية التوسع فى مجال التعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ البريد السريع.. وزيرة الهجرة: لهذه الأسباب أطلقنا آلية جديدة لانتخابات مجلس الشيوخ

وزارة الهجرة تشرح خطوات مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

وزيرة الهجرة تطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره

وزيرة الهجرة: أطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره.. سوهاج الأكبر من حيث عدد العمالة العائدة من الخارج.. وتحركات سريعة لاسترداد حق الشاب المعتدى عليه

وزيرة الهجرة: أنتجنا فيديو للمصريين بالخارج يشرح أهمية مجلس الشيوخ وكيفية التصويت.. فيديو

وزيرة الهجرة: يمكن للمصريين بالخارج التصويت بالبطاقة الشخصية "منتهية الصلاحية"

ترشيحاتنا

تخفيف حبس سما المصري لـ عامين في التحريض على الفسق والفجور

سر تعثر مفاوضات سموحة مع مجدى عبدالعاطى

رسميا.. نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 في مصر .. صور

لم تكتمل فرحتها.. شاهد شقيقة العروس تسرق الأموال الخاصة بالزفاف

ضرب الحكم بالكورة| القصة الكاملة لاستبعاد ديوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة.. فيديو

محامي سما المصري: موكلتي لم تحرض على الدعارة.. وسنطعن على حبسها أمام النقض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي كونتيننتال.. سعر و مواصفات سيارة محمود كهربا بعد رفع الإيقاف عنه.. صور

قطعة من الجنة.. شاهد سيول سانت كاترين ترسم لوحات فنية تخطف الأنظار

رسميا.. نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 في مصر .. صور