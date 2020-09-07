وزيرة الهجرة: 50 طالبا وطالبة من المصريين فى الخارج يروجون لجامعة الجلالة

مع وزير التعليم العالي، لتفقد جامعة الجلالة بعد إنشائها فى وقت قياسى. قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك 50 طالبا وطالبة من كل أنحاء العالم قمنا بالاجتماع بهم





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، خلال حوارها ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية ، إم بى سى مصر 2 ، أنهم استطاعوا التعرف على جهود الدولة في مجال التربية والتعليم ، ومن مهمتهم الترويج لجامعة الجلالة ايضًا.





إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة مازالت مستمرة فى تلقى الاستفسارات وايضًا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ترد لى كل هذه الاستفسارات . وأشارت الوزيرة،



