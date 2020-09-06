وزير التعليم العالي: وزارة الهجرة ربطت علماء مصر بالخارج بوطنهم

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار، برئيس جامعة الجلالة الدكتور أشرف حاتم، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في إطار الزيارة التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التعليم العالي.





في بداية اللقاء، رحب الدكتور خالد عبد الغفار، بالسفيرة نبيلة مكرم والسادة الحضور، مؤكدا أن وزارة الهجرة نجحت في ربط شباب الدارسين بالخارج وعلماء مصر بالوطن، مضيفا أن شباب مصر من الحضور اليوم هم سفراؤنا لنقل الإنجاز الذي تحقق في فترة وجيزة.





وتابع عبد الغفار أن الطلبة المصريين بالخارج من أبناء الأسر المصرية ويبلغون حوالي ٣٠ ألف طالب حول العالم، ويمكن أن يدرسوا في مؤسسات مصرية، ولهذا سعينا لإنشاء جامعات مصرية متقدمة بالتعاون مع جامعات عالمية.





وأردف عبد الغفار أن وجودنا اليوم إنما هو تلبية لمبادرة وزارة الهجرة "شباب مصر الدارسين بالخارج"، لتعريف أبنائنا الحضور اليوم بما نوفره من خدمات تعليمية متطورة لا تقل كفاءة وتطورا عن مثيلاتها بالخارج؛ حيث تعمل الجامعة على وضع خطط ومناهج وفق أحدث الأساليب العالمية؛ لتخريج جيل كفء ومتسلح بأحدث الخبرات تلبية لاحتياجات سوق العمل.