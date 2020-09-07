"الإنتاج الثقافي" ناعيًا عايدة كامل: احترمت فنها وجمهورها

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنانة القديرة "عايدة كامل" التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز ٨٩ عامًا.





وقدم جلال تعازيه لنجلها الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وقال إننا فقدنا اليوم فنانة احترمت فنها وجمهورها، واستطاعت بأدائها المميز أن تسكن قلوب الجمهور، وسيظل يذكرها جيل بعد جيل، وادعو الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان .



