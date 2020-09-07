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اقتصاد

المصيلحى يفتتح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:34 م
المصيلحىُ يفتتح أول
المصيلحىُ يفتتح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية
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محمد صبيح

افتتح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  ، و اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية .

ويبلغ مساحة المنفذ 1000 متر  وهو احدى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية  ، ويعمل بالمنفذ 165 عامل  وتم تطويره بقيمة تقرب من 25 مليون جنيه  .

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وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، على استمرار  ضخ  السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات  الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل  من مثيلاتها فى الأسواق  الأخرى  ، لافتا الى وجود  مخزون استراتيجى من  كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر  ويصل الى 6  أشهر لبعض المنتجات .

كما وجه المصيلح، باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك .  


ولفت الوزير ، الى ان مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الاول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما سيعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلًا عن وجود سلاسل امداد متنوعة .

وتابع : "كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، ويتم ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا  في السلاسل التجارية الكبرى ، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
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