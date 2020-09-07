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فن

تامر عبدالمنعم: لولا الدكتورة إيناس عبدالدايم ما كان ملتقى أفلام المحاولة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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شيرى نبيل

افتتح مساء أمس الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما الدورة الثانية من ملتقى أفلام المحاولة بحضور مجموعة من قيادات وزارة الثقافة .

بدأ الملتقى بعرض فيلم تسجيلى عن أستاذ الأجيال المخرج الراحل الدكتور سمير سيف الذى أهديت الدورة على روحه .

قدم الحفل الإعلامى والفنان كريم كوچاك الذى أثنى على فكرة الملتقى.

بعدها قام الإعلامى كريم كوچاك بتقديم لجنة التحكيم وهم المخرج أحمد البدرى رئيس لجنة تحكيم الملتقى وعضوية مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما والمشرف العام على الملتقى عن سعادته بإنطلاق الدورة الثانية من الملتقى وقال: أنقل لكم تحيات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وأوضح "عبدالمنعم" أنه لولا الدكتورة إيناس عبدالدايم ومجهوداتها ماكان هذا الملتقى الذى يظهر إبداع الشباب ورعاية الوزارة للمبدعين من الشباب .

ثم استعرض الفنان تامر عبدالمنعم جوائز الملتقى التى سوف يتم تسليمها يوم الخميس القادم فى ختام الملتقى .

ثم قام الفنان تامر عبدالمنعم بتوزيع جوائز مسابقة الأفلام التى أطلقها الملتقى اونلاين والمختصة بأعمال عن فيروس كورونا المستجد

حضر إفتتاح الملتقى مجموعة من قيادات وزارة الثقافة الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة والدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة .

ثم قامت فرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة بعزف وغناء غناء مجموعة متميزة من أغانى التراث.

انتهى الملتقى بعرض أربعة أفلام من الأفلام المشاركة بالملتقى
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