الموافقة على إنشاء أول جامعة أهلية تتبع جـامعــة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020 قد وافق على الطلب المقدم من مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم (175) والمنعقدة بتاريخ 31 أغسطس 2020 ، بشأن إنشاء جامعة أهلية تتبع جامعة الفيوم.





أضاف شديد بأن ذلك يأتي تلبية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في إنشاء جامعات أهلية تتبع الجامعات الحكومية وذلك عن طريق استغلال الأراضي التي تمتلكها تلك الجامعات في المجتمعات العمرانية الجديدة، وأوضح أنه من المقرر أن يتم إنشاء الجامعة الجديدة على أرض جامعة الفيوم التي تمتلكها بمدينة الفيوم الجديدة على مساحة 235 فدان.





هذا ومن المقرر أن يتم تكليف كلية الهندسة بجامعة الفيوم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع النماذج الإنشائية والمعمارية المناسبة للجامعة الجديدة وبما يتوافق مع المعايير العلمية لتصميم الجامعات





، وأكد أن البرامج الدراسية المقترح تفعيلها بالجامعة الأهلية الجديدة ستكون غير تقليدية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى ضرورة المشاركة مع جامعات أجنبية ذات سمعة عالمية لمنح درجات علمية مشتركة لإعداد خريج ذي مواصفات عالمية.





وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا وأخرى فنية لإعداد الدراسات واللوائح والبرامج المقترحة للبدء الفوري في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أن تكون البداية بعدد خمسة برامج دراسية متنوعة في القطاعات المختلفة ( الطبي ـ الهندسي ـ السياحة والآثار ـ الإعلام والاتصال ـ اللغات والترجمة).