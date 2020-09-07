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أخبار البلد

الاستغاثة الطبية بالوزراء: توفير الأدوية لـ ٩٦ حالة مرضية.. وتوريد شحنة لمرضى التليف الكيسي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول الجهود المبذولة من جانب لجنة الإستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن بكافة انحاء الجمهورية والعمل على علاج غير القادرين علي نفقة الدولة.

وأفاد التقرير بأنه في إطار التعاون مع "هيئة الدواء المصرية" لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين، تم التعامل مع ٩٦ استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل والمواقع الإخبارية المختلفة، تضمنت التواصل مع ٧٦ حالة في ٢٠ محافظة، ومن مختلف الأعمار يعانون من مرض "التليف الكيسي" ويحتاجون لعلاج كريون تركيز١٠٠٠٠ وهو غير متواجد في مصر، حيث يتم شراء الدواء بأسعار مضاعفة قد تصل لآلاف الجنيهات من جهات غير رسمية.


وأوضح التقرير أنه بالنظر لعدد الشكاوى المقدمة والبحث وبعد التواصل مع عدة جهات تبين ان الدواء غير مسجل بمصر وأنه ياتي فقط من خلال الاستيراد لجهات او افراد وأن الجهة الوحيدة المعنية بالاستيراد هي مستشفى ابو الريش.

وأضاف أنه تم التنسيق السريع مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، وسيتم توريد شحنة كافية لمرضى التليف الكيسي بعد عمل حصر تقريبي لأعدادهم، وذلك لتغطية الاحتياج الحالي، على أن يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد للتعاقد مع إحدى الشركات على توريد كمية كافية تغطى الاحتياج على مستوى الجمهورية من خلال المستشفيات الحكومية، وبالتالى لأول مرة يتم النظر في علاج هذه الفئة ليكون موجودًا بمصر بشكل رسمي ومن خلال الجهات المعنية.

وأشار التقرير إلى أنه تم الاستجابة لاستغاثة علي مواقع التواصل الاجتماعي من والدة الطالب "احمد أ."  ٢٠ سنة  طالب بجامعة الزقازيق يعاني من مرض مناعي "التصلب المتناثر" وبحاجة الي توفير علاج حقن Rebif44/mg ، وعليه تم التواصل مع الدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق،  الذى افاد بتوفير الدواء من الشركة الموردة، وتم التواصل مع اهل المريض لاستلام الدواء.
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