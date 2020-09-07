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محافظات

تسليم 3 عقود لتقنين التعديات على أراضي الدولة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:42 م
تقنين التعديات على
تقنين التعديات على أراضي الدولة
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوقيع وتسليم 3 عقود لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وذلك ضمن الإجراءات السريعة التي تتبعها المحافظة لتقنين الأوضاع تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء .

وأشار المحافظ أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بلغ 1355 مواطنا تم قبول عدد 1207 طلبات ورفض عدد 146 طلبا لعدم استيفائهم الشروط الواردة بالقانون ,وجاري معاينة عدد 2 طلب.

كما تم ارسالعدد 1197 طلبا للمساحة العسكرية للدراسة ، وتم الموافقة منها على عدد 885 طلبا ورفض 61 طلبا ومازال 251 طلبا تحت الدراسة.

كما صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن ما تم تحصيله حتى من تقنين أراضي أملاك الدولة بلغ 59 مليونا و362 ألف جنيه ، حيث قام عدد 753 مواطنا بسداد مقدم التعاقد .

ويناشد محافظ الغربية جميع المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
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