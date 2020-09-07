طبيب بالقصر العيني: 30% من أصحاب الأمراض المزمنة قد يعانون من السمنة.. فيديو

قال الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ التخدير والرعاية العلاجية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، إن 30% من الناس التى تعانى من السمنة غير مصابون بـ مرض السمنة





عمرو عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج، الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية، سى بى سى، أن السمنة هى الوزن الزائد فقط و يصاحبها أمراض ضغط أو سكر ونقص فى الكوليسترول وغيرها من مشاكل الأمراض المزمنة. وأضافيصاحبها أمراضسكرالكوليسترول





وأشار أستاذ التخدير والرعاية العلاجية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ، إلى أن الـ 30% يمكن أن تنقلب إلى سمنة مرضية، منوهًا إلى أن الخلايا الدهنية تستجيب للمؤثرات الخارجية من الأكل بشكل مختلف يؤدى الى زيادة حجم جسم الإنسان.





وتابع أستاذ التخدير والرعاية العلاجية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، أن عند زيادة حجم الخلايا الدهنية فتبدأ بالتحرك لأماكن أخرى منها الكبد فتسبب دهون على الكبد أو منها العضل مما يزيد من ارتفاع السكر.



