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طبيب بالقصر العيني: 30% من أصحاب الأمراض المزمنة قد يعانون من السمنة.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:37 م
الدكتور عمرو عبد
الدكتور عمرو عبد المنعم
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ريهام فيكتور
قال الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ التخدير والرعاية العلاجية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، إن 30% من الناس التى تعانى من السمنة غير مصابون بـ مرض السمنة.

وأضاف عمرو عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج، الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية، سى بى سى، أن السمنة هى الوزن الزائد فقط ويصاحبها أمراض ضغط أو سكر ونقص فى الكوليسترول وغيرها من مشاكل الأمراض المزمنة.

وأشار أستاذ التخدير والرعاية العلاجية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ، إلى أن الـ 30% يمكن أن تنقلب إلى سمنة مرضية، منوهًا إلى أن الخلايا الدهنية تستجيب للمؤثرات الخارجية من الأكل بشكل مختلف يؤدى الى زيادة حجم جسم الإنسان.

وتابع أستاذ التخدير والرعاية العلاجية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، أن عند زيادة حجم الخلايا الدهنية فتبدأ بالتحرك لأماكن أخرى منها الكبد فتسبب دهون على الكبد أو منها العضل مما يزيد من ارتفاع السكر.

وأكد أستاذ التخدير والرعاية العلاجية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، أن الخلايا الدهنية أن لم تستوعب الدهون تتحول إلى سمنة مرضية.
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